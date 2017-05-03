В Иране погибли немецкие туристы

03.05.2017 09:28 · 0 комментариев

Немецкие туристы приехали в Иран, по-видимому, чтобы посетить древние руины. Но на мокрой дороге водитель, по имеющейся информации, потерял контроль над управлением автобусом, вследствие чего произошла авария. Водитель ехал на высокой скорости между населенными пунктами Шираз (Schiras) и Саадат Шахра (Saadat Schahr). Небольшой городок Саадат Шахра расположен в 20 км от руин древнего Персеполя (Persepolis).

По сообщениям СМИ, в аварии микроавтобуса с немецкими туристами в Иране в понедельник, 01.05.2017, два человека погибли, и еще 17 получили травмы и ранения. Как сообщает иранское государственное телевидение, оба погибших являются гражданами Германии.

Сайт «Misan Online» информирует со ссылкой на иранских спасателей, что после аварии еще один турист из-за опасного для жизни состояния доставлен на вертолете в больницу в южном иранском городе Ширазе. Около десяти машин скорой помощи и автобус были направлены на место катастрофы для транспортировки оставшихся пассажиров.

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