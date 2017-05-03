В Иране погибли немецкие туристы

03.05.2017 09:28   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Expoza Travel, YouTube

Видеокадр пользователя Expoza Travel, YouTube

Немецкие приехали в , по-видимому, чтобы посетить древние руины. Но на мокрой дороге водитель, по имеющейся информации, потерял контроль над управлением автобусом, вследствие чего произошла . Водитель ехал на высокой скорости между населенными пунктами Шираз (Schiras) и Саадат Шахра (Saadat Schahr). Небольшой городок Саадат Шахра расположен в 20 км от руин древнего Персеполя (Persepolis).

По сообщениям СМИ, в аварии микроавтобуса с немецкими туристами в Иране в понедельник, 01.05.2017, два человека погибли, и еще 17 получили травмы и ранения. Как сообщает иранское государственное телевидение, оба погибших являются гражданами Германии.

Сайт «Misan Online» информирует со ссылкой на иранских спасателей, что после аварии еще один турист из-за опасного для жизни состояния доставлен на вертолете в больницу в южном иранском городе Ширазе. Около десяти машин скорой помощи и автобус были направлены на место катастрофы для транспортировки оставшихся пассажиров.

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