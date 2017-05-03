Отрезвление для партии «Альтернатива для Германии»: большинство не хочет видеть ее в Бундестаге

03.05.2017 09:26 · 0 комментариев

24 сентября 2017 года в Германии пройдут выборы в Бундестаг. Избирательная кампания уже идет полным ходом. Новое исследование показывает, что жители Германии особенно не приемлют политиков из одной партии.

Как выяснилось в ходе опроса научно-исследовательского Института по изучению общественного мнения (Meinungsforschungsinstitut) INSA, проведенного для газеты «Bild», 60 процентов жителей Германии не хотят видеть в Бундестаге политиков партии «Альтернатива для Германии» (AfD). Меньше чем десять процентов хотят, чтобы они вошли в состав правительства. Неприятие никакой другой партии не настолько велико.

Для сравнения: не хотят, чтобы Левая партия вошла в парламент, 28,4 процента респондентов. Не желают успеха на выборах СвДП 18,7 процентов, партии Зеленых – 19,9 процентов. 8,8 процентов опрошенных хотят, чтобы ХДС не прошел в парламент, а по отношению к СДПГ эта цифра составляет лишь 6,4 процента.

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