Путин и Меркель провели совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Сочи

03.05.2017 09:24 · 0 комментариев

В Сочи завершились переговоры между Ангелой Меркель и Владимиром Путиным.

Одной из основных тем во время встречи канцлера Германии с президентом России стала ситуация в Украине. Меркель сказала, что альтернативы Минским соглашениям нет, и нового формата по урегулированию конфликта не нужно. Она также подчеркнула, что Европа не снимет санкции с России до тех пор, пока та не выполнит все, что прописано в Минских соглашениях.

Ангела Меркель не видит смысла во вводе миротворцев на Донбасс. Ранее об этом говорили президент Украины Петр Порошенко и глава Госдепа США Рекс Тиллерсон.

Меркель и Путин осудили подрыв автомобиля миссии ОБСЕ на Донбассе, во время которого погиб наблюдатель из США. Но это, по мнению главы правительства Германии, не является поводом вводить в регион миротворческий контингент.

Во время переговоров с российским лидером канцлер Германии затронула и проблему чеченских геев. «Также я поговорила о том, что был очень отрицательный доклад о том, что происходит с гомосексуалистами в Чечне, и попросила господина президента о том, чтобы он оказал своё влияние с тем, чтобы обеспечить сохранение прав меньшинств», – цитирует Меркель «Интерфакс».

Канцлер Германии отметила, что то же самое касается и организации «Свидетели Иеговы», признанной в России экстремистской и запрещённой в РФ с 20 апреля.

Как отмечает «Биржевой лидер», от визита Меркель в Сочи не ждали прорыва. Этот визит считают предварительной подготовкой почвы перед более детальными переговорами, в том числе при участии президента США Трампа, в июле в рамках саммита G20.

Помимо Украины, Меркель и Путин обговорили и другие вопросы, включая ситуацию в Сирии и Северной Корее.

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