Виктория Токарева. «Русская Франсуаза Саган» в Германии

03.05.2017 09:45 · 0 комментариев

Виктория Токарева – одна из тех авторов, которые известны еще с советского времени. Ее произведения вне зависимости от времени регулярно издаются во множестве экземпляров как в России, так и за рубежом: в Германии, Англии, Франции, Италии и Китае. «Если в сердце нет любви, человек мертв. Живым он только притворяется».

Бестселлерами становятся практически все произведения автора. В 90-х писательница входила в число 10 самых издаваемых авторов России. Больше 10 сборников Виктории Токаревой вышло за последние 15 лет. Роман с литературой начался у будущей писательницы еще в юности. Интерес к авторству проснулся благодаря рассказу Антона Павловича Чехова «Скрипка Ротшильда», который прочитала мать Виктории. Однако в девичестве Токарева намерена была стать специалистом в медицине, но ее заявление не приняли, благодаря чему в 1958 году Виктория окончила Ленинградское музыкальное училище по классу фортепиано. Впоследствии продолжила обучение в Ленинградской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Вскоре Виктория Токарева переехала в Москву и стала трудиться преподавателем пения в детской музыкальной школе. Примерно в то же время и начала писать прозу, а затем стала редактором на киностудии «Мосфильм».

Все усилия по поступлению в Школу-студию МХАТ были безуспешными. В 1967 году Токарева окончила факультет сценаристов во ВГИКЕ, на который поступила по рекомендации поэта Сергея Михалкова. На втором курсе Викторией был написан сценарий для киножурнала «Фитиль», а в 1964 издательство «Молодая Гвардия» опубликовало первый рассказ писательницы «День без вранья». Потом автору было предложено написать сценарий для фильма. И в 1968 году картина «Урок литературы» была представлена зрителю. Это стало переломным моментом, с которого Виктория Токарева занимается делом всей своей жизни.

В 1971 году автор вступила в Союз писателей СССР. За свою творческую карьеру Виктория создала 14 сценариев, множество из них — это адаптации произведений писательницы. Например, «100 грамм для храбрости» (1976), «Перед экзаменом» (1977), «Талисман» (1983). Несколько фильмов были особенно любимы зрителем и стали очень знамениты. Это и написанный в соавторстве с Георгием Данелия «Джентльмены удачи» (1971), «Мимино» (1977), сценарий к которому был написан совместно с Ревазом Габриадзе и Георгием Данелия, и «Шла собака по роялю» (1978). Фильм «Мимино» даже получил золотую медаль в 1977 на Московском международном кинофестивале и в 1978 Государственную премию.

Героями прозы Виктории Токаревой становятся самые обычные люди с хорошо знакомыми и близкими читателю повседневными жизненными проблемами. По большей части ее персонажи — женщины. Творчество автора отличает ироническая интонация и отточенный стиль повествования, отдельное внимание она уделяет раскрытию особенностей человеческого характера и психологическим нюансам.

Японский критик Мокико Ояма писал о творчестве автора: «Виктория Токарева не торопится и говорит шепотом читателям, как говорит шепотом себе. Поэтому, когда мы читаем ее произведения, мы повторяем шаги героя. События, которые происходят вокруг героя, мы переживаем на собственном опыте, как будто наши глаза поставлены в его лицо и высота его глаз та же, что и высота глаз читателя».

Едва ли не в каждом книжном лотке можно найти по несколько произведений Виктории Токаревой. Аудитория ее читателей очень разнообразна, она «и филологам интересна, и домохозяйкам, и инженерам, и критикам…», сочинения авторства Токаревой на полках не залеживаются. Из произведения «Мои мужчины» (2015): «Собакин, Михалков, Войнович, Данелия, Горбачев — вот они, архитекторы моей жизни. Я, конечно, и сама тоже внесла свой вклад, а именно — труд. Я написала двадцать томов, и за меня это никто не мог бы сделать. И тем не менее: литературный талант очень трудно обнаружить. Талант певца или художника — запросто. Человек поет или рисует — сразу заметно. А писать… Все умеют писать, всеобщая грамотность с тридцать седьмого года. Я могла бы и не распознать свои литературные способности. Работала бы учительницей пения: вахадили гу-си… И так всю жизнь. Мое предназначение умирало бы во мне. Я ходила бы нервная и несчастная. Но я избежала этой участи. Я всегда занималась тем, что мне интересно. Это счастье. Я выиграла свою жизнь».

26 мая — Fankfurt am Main

27 мая- Düsseldorf

28 мая – Berlin

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