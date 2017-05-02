Северный Рейн-Вестфалия является сердцем немецкой бедности

02.05.2017 09:29 · 0 комментариев

Северная Рурская область уже давно рассматривается не как промышленный центр страны, а как регион бедности. Хотя в течение многих лет безработица в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия снижается, как и в остальной части страны – но гораздо медленнее.

Разрыв с федеральным уровнем становится все больше. Когда в 2005 году впервые за несколько десятилетий государственные дела в Северном Рейне-Вестфалии взяла на себя черно-желтая коалиция, уровень безработицы составлял на 0,5 процентов выше, чем в среднем по стране. В 2010 году, когда ушла коалиция ХДС и СвДП, разница была уже в 0,9 процента.

С тех пор многое изменилось: в марте 2017 года более низкие уровни безработицы, чем в Северном Рейне-Вестфалии, были в восточных федеральных землях Саксонии (7,3%) и Тюрингии (6,6%). В настоящее время Северный Рейн-Вестфалия находится на одном уровне с Бранденбургом (7,6%), т.е. на среднем уровне восточно-немецких федеральных земель. Средний уровень в западно-немецких федеральных землях составляет 5,5%.

После экономического кризиса 2008 года экономические показатели по всей стране увеличились на восемь процентов, а в Северном Рейне-Вестфалии всего на четыре процента. В 2016 году рост составил примерно 1,8%, что соответствует национальной тенденции, но это пока не помогло исправить положение.

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