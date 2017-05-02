C рельсов сошел скоростной поезд

02.05.2017 09:26 · 0 комментариев

Вечером 1 мая, около 19 часов, в Дортмунде произошел инцидент с поездом, следующим по маршруту Дюссельдорф — Берлин. Прямо у подъезда к центральному вокзалу Дортмунда подвижной состав сошел с рельсов. В результате коллапса два, а по некоторым данным и три, вагона, находившихся в хвосте состава, съехали с путей. На момент аварии поезд, состоящий из семи вагонов, двигался с пассажирами, но как сообщили в немецкой транспортной компании, никто из них не получил каких-либо повреждений и травм. При этом свидетели заявили, что как минимум два человека получили незначительные травмы, для оказания помощи прибыл даже вертолет. Все находившиеся в поезде люди были эвакуированы. На время проведения работ вокзал Дортмунда закрыли специалисты, ограничив движение по ветке. Соответствующие структуры Германии занимаются расследованием произошедшего, выясняя причины и детальные подробности случившейся аварии на железной дороге.

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