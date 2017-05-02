Сотрудники в Германии лояльны к своей фирме

02.05.2017 09:23 · 0 комментариев

Сотрудники в Германии лояльны к своим работодателям. Почти половина из них работает в одной и той же компании, по крайней мере, десять лет. Как сообщает Федеральное статистическое ведомство (das Statistische Bundesamt), в 2015 году количество таких сотрудников в возрасте старше 25 лет составляло около 45 процентов. Сотрудники-мужчины немного больше привязаны к своим работодателям, чем их коллеги-женщины. Цифры показывают, что 47 процентов мужчин работают в одной и той же компании в течение десяти или более лет, а среди женщин – 43 процента.

Длительность занятости увеличивается с повышением уровня ответственности за работу: 53 процента руководителей работали в течение десяти или более лет у одного и того же работодателя. Среди вспомогательного персонала это относилось только менее чем к трети сотрудников (32 процента). В профессиях, связанных с оказанием услуг, доля таких сотрудников также низкая – примерно 36 процентов.

В целом только треть всех работников (35 процентов) работала на одном месте менее пяти лет. Еще 18 процентов сотрудников работают в компании от пяти до десяти лет. В международном сравнении по показателю продолжительности работы не менее десяти лет на одной фирме Германия близка к среднему по ЕС, который составляет 44 процента.

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