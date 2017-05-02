Фон дер Ляйен признала наличие структурных проблем

02.05.2017 09:21 · 0 комментариев

Федеральный министр обороны Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) признала наличие структурных проблем в Бундесвере на фоне дела Франко А., который выдавал себя за беженца, и других недавних скандалов. «В Бундесвере есть проблемы и, очевидно, слабые места в руководстве на различных уровнях», заявила политик от ХДС. Она также раскритиковала «неправильно понимаемый корпоративный дух», из-за чего информация не была передана дальше.

Поводом для заявления фон дер Ляйен стал случай с арестованным в среду, 26.04.2017, старшим лейтенантом Франко А., который в течение нескольких месяцев выдавал себя за сирийского беженца. В выходные, 29-30.04.2017, стало известно о том, что еще в 2014 году существовали свидетельства правых настроений офицера, однако, они остались без последствий.

Фон дер Ляйен заявила ввиду объявленного ранее расследования причин нынешних скандалов, «мы будем очень тщательно смотреть, кто есть у нас, и кого мы не хотим видеть у нас». Для этого в Бундесвере должны быть проведены «обширные дебаты». «То, что является неприемлемым, это политический или религиозный экстремизм», сказала она.

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