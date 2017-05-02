Меркель ведет переговоры в Саудовской Аравии

02.05.2017 09:20 · 0 комментариев

Во время своего визита в Саудовскую Аравию Ангела Меркель договорилась о более тесном сотрудничестве в военной области. Однако в этом случае речь идет не о поставках оружия. Важной новостью является то, что Берлин и Эр-Рияд могут сотрудничать в сфере экономики таким образом, чтобы строгие принципы немецкого экспорта относительно сделок с оружием «не мешали» этому сотрудничеству. Меркель сослалась на подписанное в воскресенье, 30.04.2017, обоими министерствами обороны соглашение о подготовке саудовских военных в Германии. Но, учитывая саудовское военное вмешательство в гражданскую войну в Йемене, канцлер призывает к прекращению воздушных ударов.

Учитывая масштабную реструктуризацию экономики в Саудовской Аравии, Меркель видит возможности для немецкой экономики. «Саудовская Аравия заинтересована в том, чтобы немецкая экономика также внесла свой вклад», сказала Меркель. Из-за падения цен на нефть королевство сталкивается с задачей разработать новые перспективы. Поэтому соглашения, подписанные представителями немецкой экономики с королевством, являются важными. В частности, концерн Siemens будет помогать в Саудовской Аравии в продвижении крупномасштабной экономической программы.

Программа «Vision 2030″, по словам Меркель, является не только экономически ориентированной, «но также означает – несмотря на все трудности – некоторое открытие общества, больше прав и возможностей для женщин». При этом речь идет о более высокой доле работающих женщин, а также о привлечении большего числа женщин на руководящие должности.

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