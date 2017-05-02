Почему Германия не попала в число 50 самых безопасных стран

02.05.2017 09:17 · 0 комментариев

В Германию стоит ехать – если верить сравнительному анализу доклада о путешествиях и туризме «Travel and Tourism Competitiveness Report 2017″ Всемирного экономического форума (Weltwirtschaftsforum). Доклад каждые два года публикуется швейцарским фондом, который известен своим экономическим саммитом в Давосе (Davos). По результатам общей оценки туристической конкурентоспособности Германия занимает третье место, за ней следуют Испания и Франция.

В общую оценку входят, среди других, также категории «Гигиена/Здоровье» и «Инфраструктура». В то время, как Германия лидирует в нескольких категориях (гигиена/здоровье – 1-е место, культурные ресурсы – 6-е место, туристическая инфраструктура – 9-е место), одна из категорий вызывает вопросы: в рейтинге безопасности Германия занимает 51-е место, что на 31 место хуже, чем в последнем рейтинге за 2015 год.

В то время как первое место в категории «Безопасность» занимает Финляндия, Германию опережают, в частности, Оман (4-е место) и Руанда (9-е место). Однако при поездках в эту центральноафриканскую страну Министерство иностранных дел (das Auswärtige Amt) призывает » к повышенной осторожности ввиду возможной активности террористических групп». Почему же, несмотря на это, Германия находится в рейтинге значительно ниже? Это вызвано, кроме прочего, растущим страхом перед терроризмом.

К тому же, плохое место в рейтинге не только у Германии: Германия разделяет общую тенденцию почти со всеми западноевропейскими туристическими странами. Положение некоторых европейских соседей еще хуже – Франция находится на 67 месте, Италия – на 70, а Великобритания – на 78.

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