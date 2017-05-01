В регионе Лейпциг-Галле произошло землетрясение

01.05.2017 09:35 · 0 комментариев

В ночь на субботу, 29.04.2017, в регионе Лейпциг-Галле произошло небольшое землетрясение. Как сообщил Географический исследовательский центр (Geoforschungszentrum (GFZ)) в Потсдаме, ночью около 3 часов наблюдалось землетрясение в саксонском городке Шкойдиц (Schkeuditz). Эпицентр находился в нескольких метрах от границы с Саксонией-Анхальт на глубине одиннадцать километров.

Землетрясение ощущалось между Лейпцигом и Галле в достаточно сильной степени. Географический исследовательский центр зафиксировал его силу величиной 3,0 балла. Тем не менее, как было объявлено утром в субботу, 29.04.2017, в полицию в Галле и Лейпциге не поступало никаких заявлений о повреждениях или ущербе, связанных с землетрясением.

По сообщению газеты «Leipziger Volkszeitung», толчки разбудили некоторых людей. Многие в регионе услышали грохот и рев. Это землетрясение является самым сильным землетрясением в Восточной Германии за последние два года. По мнению экспертов, в ближайшие дни могут наблюдаться дальнейшие толчки землетрясения, которые, однако, могут быть незаметными и записываться только специальными инструментами.

землетрясение, Лейпциг-Галле