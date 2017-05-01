Жители Берлина будут решать голосованием судьбу аэропорта Тегель

01.05.2017 09:33 · 0 комментариев

Официально определено, что референдум по вопросу дальнейшего функционирования берлинского аэропорта Тегель (Tegel) пройдет параллельно с выборами в Бундестаг 24 сентября. Такое решение принял сенат. Таким образом, жители Берлина будут голосовать в этот день не только за состав Бундестага, но и за будущее старого аэропорта.

До настоящего времени планировалось закрыть его после открытия нового столичного аэропорта BER, введение в эксплуатацию которого после различных переносов сроков назначено на 2018 год. Инициатива «Берлину нужен Тегель» («Berlin braucht Tegel») считает сохранение старого аэропорта необходимым и уже собрала более 200 000 подписей. Организаторы инициативы хотят добиться, чтобы открытый в 1974 году аэропорт функционировал, даже когда будет введен в эксплуатацию новый аэропорт BER.

Сенат постоянно выдвигал в качестве аргумента то, что открытие аэропорта BER связано с закрытием аэропорта Тегель. Однако этот аргумент был опровергнут, по информации газеты «Bild», экспертным заключением, в котором указано, что количество пассажиров в Берлине составляет в настоящее время более 30 миллионов. Аэропорт BER в одиночку не справится с этим количеством. Чтобы решение референдума было успешным и тем самым юридически обязательным, за продолжение использования аэропорта Тегель должны проголосовать 20 процентов избирателей.

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