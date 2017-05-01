В университетской клинике Франкфурта обнаружены опасные микробы: умерли два пациента

01.05.2017 09:31 · 0 комментариев

В университетской клинике Франкфурта у двух умерших в больнице пациентов обнаружены потенциально опасные бактерии. Мульти-резистентные бактерии «Klebsiella pneumomiae» были обнаружены у одного мужчины и одной женщины. Этот факт подтвержден медицинским директором клиники Юргеном Графом (Jürgen Graf) в субботу, 29.04.2017, в ответ на запрос.

Как сообщили в больнице, оба пациента были тяжело больны. Умерли ли они из-за своей болезни или из-за микробов, пока не выяснено. В заявлении говорится: «Можно с большой долей вероятности предположить, что оба пациента умерли из-за своего тяжелого основного заболевания, а не из-за обнаруженного возбудителя».

Микроорганизмы «Klebsiella pneumomiae» встречаются в кишечнике человека среди других и, как правило, являются безвредными. Однако для людей с ослабленной иммунной системой они могут быть опасными для жизни.

Klebsiella pneumomiae, бактерии, болезнь, смерть