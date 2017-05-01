Федеральное правительство ищет помощников для депортации
01.05.2017 09:29 · 0 комментариев
По информации СМИ, федеральное правительство ищет сотни сотрудников для того чтобы ускорить процедуру депортации лиц, которым отказано в предоставлении убежища. Требуется около 420 сотрудников среднего и высокого уровня, которые будут добровольно поддерживать федеральные земли в течение периода от 6 до 15 месяцев, сообщает новостной журнал «Der Spiegel» со ссылкой на звонок в Министерство внутренних дел (Bundesinnenministerium).
Целью является «прийти в отношении репатриации к видимым результатам». Предыдущий опыт и знания иммиграционного законодательства не требуются. Введение в курс дел «осуществляется на месте иммиграционными властями». В этом году количество заявителей о предоставлении убежища, подлежащих депортации, увеличится примерно до 485 000 человек.
Министр внутренних дел Томас де Мезьер (Thomas de Maizière) объявил в феврале, что в прошлом году было около 80 тысяч случаев депортаций и добровольного возвращения на родину. Это число увеличивается. Канцлер Ангела Меркель также договорилась в феврале с премьер-министром об ускорении депортации лиц, ищущих убежища.
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