Де Мезьер о немецкой культуре: «Мы не паранджа»

01.05.2017 09:27 · 0 комментариев

Министр внутренних дел Томас де Мезьер (Thomas de Maizière) представил каталог из десяти пунктов с изложением немецкой культуры. Министр перечислил десять аспектов, каждый из которых включает один или два пункта. Пункт 1 де Мезьер начинает словами: «Мы придаем большое значение некоторым социальным привычкам не потому, что они являются содержанием, а потому, что они являются выражением определенного отношения. Мы называем наше имя. Мы подаем руку для приветствия. Во время демонстраций у нас запрещены маски». Этот пункт заканчивается словами: «Мы показываем наше лицо. Мы не паранджа».

В пункте 3 говорится: «Мы рассматриваем достижения как то, чем может гордиться каждый». Пункт 6 министр начинает предложением: «В нашей стране религия является шпатлевкой, а не клином для общества». В пункте 7 он написал: «У нас в нашей стране существует гражданская культура в разрешении конфликтов». Он приходит к выводу, говоря: «Мы не связываем идеи чести с насилием». В пункте 9 де Мезьер заявил: «Мы являемся частью Запада в культурном, духовном и политическом отношении. НАТО защищает нашу свободу».

Де Мезьер также поднимает вопрос о том, что должно произойти с теми людьми, которые прибыли в Германию, и у которых есть перспективы остаться в стране, но которые в худшем случае не принимают эту доминирующую культуру. «У них вряд ли получится интегрироваться», пишет министр внутренних дел.

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