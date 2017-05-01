Водители автомобилей VW будут собирать метеорологические данные

01.05.2017 09:27   ·   0 комментариев

© Iakov Kalinin - Fotolia.com

© Iakov Kalinin — Fotolia.com

Энергетический концерн намеревается с помощью водителей автомобилей и сенсоров их автомобилей собирать метеорологические данные и использовать их для улучшения управления своей сетью. Дождевые, световые и солнечные сенсоры автомобилей будут передаваться, по информации издания «Welt am Sonntag», непосредственно концерну Tennet. Тогда Tennet сможет составлять краткосрочные прогнозы погоды и точно предсказывать, сколько электроэнергии, когда и где подадут в сеть примерно 1,5 миллиона солнечных батарей в Германии.

Это должно содействовать концерну Tennet в более эффективном использовании дополнительных электростанций, чтобы поддерживать сеть в стабильном состоянии, несмотря на колебания солнечного излучения. С этой целью сначала достигнута договоренность с концерном VW, которая может в течение года привести к введению этой технологии. Первые опыты с четырьмя автомобилями Golf оправдали ожидания.

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