Какие изменения произойдут с 1 мая 2017 года

01.05.2017 09:25 · 0 комментариев

Изменения, вступившие в силу с 1 мая 2017 года.

1. Deutsche Telekom повышает цены в стационарной сети. Стоимость использования телефонной линии в Telekom увеличится с 1 мая. Это касается клиентов, чьи контракты были заключены после 2008 года или изменялись с тех пор. Примерно для двух миллионов клиентов ежемесячная оплата повышается на один евро в месяц – независимо от того, используют ли они аналоговые линии или ISDN. Базовая стоимость самого удобного тарифа составляет 20,95 евро.

2. Повышается минимальная заработная плата для маляров и лакировщиков. С 1 мая 2017 года увеличивается минимальная заработная плата в отрасли малярных и лакировочных работ. Неквалифицированные рабочие будут зарабатывать минимум 10,35 евро. Для квалифицированных маляров и лакировщиков заработная плата в Восточной Германии составит около 11,85 евро.

3. Игрушки: новые ограничения для химических загрязнителей. С 24 мая игрушки на водной основе не должны содержать более пяти миллиграммов бензизотиазолина (Benzisothiazolinon) на килограмм. Это относится, например, к краскам для рисования пальцами. Консервант может вызвать аллергию. Для формамида (Formamid), вредного для репродукции растворителя, в игрушках из пены также действуют новые ограничения.

4. Новые водительские права для спортивных лодок. Для получения водительских прав для спортивных лодок применяется новое правило. Теперь можно сдавать теоретический и практический экзамен в разных местах. Практическую часть можно проходить в отпуске, а теоретическую завершить по возвращению домой. Кроме того, ранее два различных водительских удостоверений – внутреннее SBF и морское SBF – теперь становятся единым.

5. Улучшение мониторинга органического импорта. Импорт органических продуктов в странах ЕС может лучше контролироваться и отслеживаться с помощью новой электронной системы сертификации. Новая система усиливает безопасность пищевых продуктов и усложняет возможное мошенничество.

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