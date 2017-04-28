Железный канцлер объявила бой Терезе Мэй

28.04.2017 09:22   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Bundesregierung, YouTube

Видеокадр пользователя Bundesregierung, YouTube

Ангела редко произносит открытые тексты. Тем более важно то, как четко канцлер в своем правительственном заявлении в Бундестаге предостерегла Великобританию от иллюзий относительно Брексита. В выходные дни, 29-30.04.2017, страны ЕС собираются определить свою стратегию ведения переговоров. Очевидно, канцлер хочет заранее послать Лондону четкий сигнал: если кто-то еще считает, что ЕС пойдет на уступки, он заблуждается.

Меркель по-прежнему сожалеет о Брексите, но при этом смотрит далеко вперед. Как обычно рационально, но вместе с тем очень решительно Меркель определила свою программу переговоров: Европа прежде всего (Europe first). Желательно как можно быстрее прояснить ситуацию относительно жителей Германии, пострадавших от Брексита, и сделать справедливое предложение гражданам ЕС в Великобритании и гражданам Великобритании в Германии. Меркель стремится также к продолжению тесного сотрудничества в борьбе с терроризмом и в сфере оборонной политики. Но не любой ценой: необходимо сохранить и укрепить достижения интеграции ЕС. Для Меркель это в первую очередь вопрос «предотвращения вреда ЕС».

Практически каждое предложение в заявлении Меркель вынуждает морщиться премьер-министра Великобритании Терезу ​​, так как речь Меркель является лобовой атакой на ее план Брексита. Канцлер отвергает его во всех отношениях. Меркель сказала, что, прежде всего, необходимо будет уточнить финансовые обязательства, «которые распространяются на весь период после выхода». Ее четкие слова являются еще одним ударом по , которая надеется, что с окончанием членства в ЕС Лондон с 2019 года не должен будет больше перечислять деньги в Брюссель.

Соглашение о будущих отношениях будет иметь смысл только тогда, когда будут решены все вопросы относительно выхода из ЕС, заявила Меркель. А «третьи страны», такие как Великобритания, не могут «иметь такие же или даже лучшие права, чем члены ЕС». Затем Меркель выразила еще одно четкое предупреждение: «Я вынуждена говорить так четко, потому что у меня ощущение, что некоторые лица в Великобритании до сих пор испытывают иллюзии по этому поводу. Но это напрасная трата времени».

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