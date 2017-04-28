Солдат Бундесвера планировал теракт

28.04.2017 09:31   ·   0 комментариев

© benjaminnolte - Fotolia.com

© benjaminnolte — Fotolia.com

Один из Бундесвера арестован, так как, по данным прокуратуры, он «планировал тяжкий акт преступления в смысле теракта». Подозреваемый родом из Оффенбаха (Offenbach) и до недавнего времени был размещен во французском городе Илькирх (Illkirch). Проходя учебный курс, мужчина находился в Гаммельбурге (Hammelburg), Нижняя Франкония, где он и был арестован прокуратурой Франкфурта.

Солдат впервые оказался в поле зрения властей в начале этого года в Вене. Там он еще в январе 2017 года спрятал в туалете заряженное огнестрельное оружие. Когда он хотел забрать оружие в феврале, он был ненадолго задержан. Тем не менее, полиция его отпустила, так как австрийские власти не увидели никаких оснований для задержания. Однако в Вене у солдата взяли отпечатки пальцев. Результат их сравнения стал сюрпризом: профессиональный солдат был зарегистрирован под псевдонимом в качестве сирийского беженца в декабре 2015 года в центре приема беженцев в Гиссене (Gießen). Вскоре после регистрации, в январе 2016 года, 28-летний мужчина подал в Баварии ходатайство о предоставлении убежища, которое было удовлетворено. По-видимому, этот человек вел двойную жизнь.

Пресс-секретарь BKA объяснила: «То, что он находился во Франции, не значит, что он должен был остаться там каждый день; он мог свободно перемещаться в свободное время». В заявлении прокуратуры указано, что относительно подозреваемого имеются улики, связанные с «ксенофобским фоном». В средствах массовой информации распространили версию о том, что солдат мог планировать совершение тяжких преступлений с применением огнестрельного оружия. С помощью своих отпечатков пальцев, которые были зафиксированы во время процедуры предоставления убежища, он хотел, очевидно, вызвать подозрение в отношении беженцев.

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