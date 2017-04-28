В парках Германии зазвучит классическая музыка

28.04.2017 09:30   ·   0 комментариев

© stokkete - Fotolia.com

© stokkete — Fotolia.com

С 9 по 25 июля в замках и парках Потсдама и Бранденбурга пройдет один из самых известных музыкальных фестивалей Европы.

академической музыки «Потсдам-Сан-Суси» откроется легендарной оперой Монтеверди «Возвращение Улисса на родину» в постановке Уильяма Кентриджа. Основные мероприятия фестиваля пройдут в парке дворца Сан-Суси, также в программе — более 80 концертов в замках и парках.

Участие в фестивале примут музыканты из 23 стран, девиз праздника — «Земля, Огонь, Вода, Воздух».

На время работы фестиваля откроются музыкальные фонтаны в дворцовом парке летнего императорского дворца Бабельсберг. Билеты продаются на официальном сайте.

Столица федеральной земли Потсдам известен прежде всего как бывшая резиденция прусских королей, славу которой составили ее великолепные дворцы и парки.

– не только живой свидетель блестящего прошлого Пруссии, но и «горячая точка» на карте холодной войны. Город бережно хранит свое культурно-историческое наследие, не имеющее аналогов в Европе. За 20 минут до Потсдама можно добраться на поезде или автомобиле из Берлина.

www.euromag.ru

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