Из-за Пасхи поднялись цены

28.04.2017 09:27 · 0 комментариев

В Германии снова подорожание: высокие цены на энергоносители и туристические поездки, по предварительным расчетам Федерального статистического ведомства (das Statistische Bundesamt), привели к повышению инфляции в Германии в курортном апреле на 2,0 процента по сравнению с предыдущим годом.

Еще в марте уровень инфляции составлял 1,6 процента по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, экономисты ожидают, что инфляция опять ослабнет. В течение месяца потребительские цены оставались практически стабильными.

Решающее значение для роста цен в апреле имело, по их мнению, помимо цен на энергоносители (повышение на 5,1 процента) особенно местоположение Пасхи, которая отмечалась в этом году в апреле, а в 2016 году была в марте. Поэтому потребители за поездки, ночевки и туристические пакеты платили больше, чем в прошлом году.

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