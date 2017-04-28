Бундестаг одобрил частичный запрет никаба

28.04.2017 09:25 · 0 комментариев

Бундестаг одобрил законопроект, запрещающий ношение полностью закрывающей тело и лицо мусульманской одежды (бурки, никаба), пишет korrespondent.net с ссылкой на Reuters.

Отмечается, что документ будет препятствовать госслужащим, судьям и солдатам в Германии носить никаб на работе.

Бурка и никаб − это виды женской одежды в мусульманских странах, полностью закрывающие тело и лицо и оставляющие лишь узкую прорезь для глаз.

«Интеграция, в том числе, означает, что мы должны четко обозначить и распространять наши ценности… Законопроект, который мы одобрили, вносит важный вклад в это», − приводит агентство слова министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала ввести в стране запрет на ношение в публичных местах религиозной одежды, полностью закрывающей лицо.

бурка, мусульманская одежда, никаб, религиозная одежда