Бундестаг одобрил частичный запрет никаба
28.04.2017 09:25 · 0 комментариев
Бундестаг одобрил законопроект, запрещающий ношение полностью закрывающей тело и лицо мусульманской одежды (бурки, никаба), пишет korrespondent.net с ссылкой на Reuters.
Отмечается, что документ будет препятствовать госслужащим, судьям и солдатам в Германии носить никаб на работе.
Бурка и никаб − это виды женской одежды в мусульманских странах, полностью закрывающие тело и лицо и оставляющие лишь узкую прорезь для глаз.
«Интеграция, в том числе, означает, что мы должны четко обозначить и распространять наши ценности… Законопроект, который мы одобрили, вносит важный вклад в это», − приводит агентство слова министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала ввести в стране запрет на ношение в публичных местах религиозной одежды, полностью закрывающей лицо.
Теги:
бурка, мусульманская одежда, никаб, религиозная одежда
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