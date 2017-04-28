Знаменитый немецкий аутлет приглашает на ночной шопинг

28.04.2017 09:24 · 0 комментариев

12 мая один из самых известных аутлетов Германии, OUTLETCITY Metzingen, приглашает на ночной шопинг.

Помимо специальных шопинг-предложений, гостей ждет бесплатный вечерний трансфер до аутлета, бесплатный паркинг, площадка для детей, где они смогут поиграть, пока родители бегают по магазинам, открытые до полуночи рестораны, а также выступления музыкантов и подарки.

Живописный городок Метцинген, расположенный в 30 км южнее Штутгарта и приблизительно в двух часах езды от Франкфурта, Мюнхена и Цюриха, является одной из самых востребованных торговых площадок Европы. Ежегодно его посещает около 3,5 миллионов человек из 185 стран.

Одна из причин, конечно, историческое прошлое города, известного в свое время как центр производства текстиля и ставшего родиной марки Hugo Boss.

Небольшой городок Метцинген с его красивым историческим центром расположен в экологически чистой зоне и бесспорно рекомендован к посещению. Вековые традиции виноградарства вкупе с прекрасной местной кухней точно никого не оставят равнодушным.

Однако не менее важная причина для посещения города — его знаменитый аутлет и возможность встретиться со звездами мировой индустрии моды.

В аутлет-центре Outletcity Metzingen представлено большое количество всемирно известных люксовых брендов, таких как Bally, Bogner, Burberry, Calvin Klein, Escada, Etro, Jimmy Choo, Joop!, La Perla, Max Mara, Miu Miu, Moncler и многие другие

Если вы хотите узнать больше о ночном шопинге, следите за информацией здесь.

www.euromag.ru

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