Фестиваль европейского кино открывается в Германии

27.04.2017 09:56 · 0 комментариев

C 6 апреля по 2 мая в Висбадене пройдет кинофестиваль goEast.

Немецкий институт кинематографии Франкфурта-на-Майне в 17-й раз открывает фестиваль Центральной и Восточной Европы, куда будут привезены более ста фильмов из 29 стран. Программа фестиваля включает дискуссии, воркшопы, обсуждения фильмов и лекции.

Среди участников фестиваля — польский режиссёр Агнешка Холланд, обладательница «Серебряного медведя» Берлинале-2017, сербская легендарная актриса и звезда фильмов Эмира Кустурицы Мирьяна Каранович, классик венгерского кино Марта Месарош, немецкий актёр, звезда картины «Бункер», Ульрих Маттес и легендарный немецкий продюсер польского происхождения Артур «Атце» Браунер.

От России в основном конкурсе фестиваля участвуют экспериментальный фильм «Россия как сон» (продюсер и автор идеи Андрей Сильвестров, автор композиции и режиссёр монтажа Даниил Зинченко) и документальный «Все дороги ведут в Африн» (режиссёр Арина Аджу).

Также будут показаны картины Валерии Гай Германики, Виталия Манского, Николая Хомерики и Андрея Кончаловского.

travelnews.company

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