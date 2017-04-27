Германия увеличила помощь развивающимся странам на 35%

27.04.2017 09:54 · 0 комментариев

Германия вышла на второе место в мире, после США, по объему помощи развивающимся странам. До этого вторую позицию занимала Великобритания, сообщило ИА Откровенно RU.

Объем немецкой помощи вырос на 35 процентов и в 2017 году составляет 8,5 млрд. евро. Таковы данные выпущенного в Берлине доклада федерального правительства.

balticreporter.com

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