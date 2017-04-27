Меркель озабочена недостаточной защитой границ ЕС

27.04.2017 09:52 · 0 комментариев

Ангела Меркель считает защиту внешних границ вопросом выживания Евросоюза. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что принимаемые до сих пор меры по защите внешних границ ЕС недостаточны, передает Укринформ. Об этом канцлер ФРГ сообщила, выступая на конгрессе по вопросам внутренней безопасности, организованным фракцией ХДС/ХСС в Бундестаге.

«В последние годы, особенно в 2015-м, мы поняли, что надо защищать внешние границы, что защита внешних границ абсолютно не соответствует требованиям», − отметила Меркель.

По ее убеждению, от решения этой проблемы, которую она видит как «ключевой вызов Европе», «во многом будет зависеть будущее Европейского союза».

«Мы создали пространство свободы, так называемое шенгенское пространство, в котором мы можем свободно передвигаться, в котором свободно идет товарообмен, обмен услугами, мы стремимся к цифровому внутреннему рынку, все правильно – но пространство свободы и безопасности имеет границы. И если эти границы больше не соответствуют национальным границам, то мы должны уметь защитить внешние границы», − добавила канцлер.

Среди пробелов она назвала, в частности, то, что до сих пор не завершена работа по созданию единого регистра лиц, прибывающих в страны ЕС и выезжающих из них.

Среди положительных достижений Меркель выделила создание совместных германо-французских полицейских пограничных подразделений.

Напомним, 7 марта совет ЕС внес изменения в закон, которым усиливается контроль на внешних границах Союза.

korrespondent.net

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