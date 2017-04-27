Самый криминальный город Германии

27.04.2017 09:50 · 0 комментариев

Жители Трира называют свой город «самым старым городом Германии». Теперь у метрополии на Мозеле появилось новое название, так как Трир сменил Берлин в качестве города с самым высоким уровнем преступности в Германии. Это следует, по информации «Handelsblatt», из сравнения статистики численности населения Федерального статистического ведомства (das Statistische Bundesamt) с криминальной статистикой полиции за 2016 год, которую в понедельник, 24.04.2017, представил министр внутренних дел Томас де Мезьер (Thomas de Maizière).

По имеющимся данным, в городе с населением всего 115 000 жителей в прошлом году было зафиксировано 18 653 преступления. Это соответствует 16 232 случаям на 100 000 населения. Для сравнения: в столице зарегистрирован 16 161 случай, из-за чего она оказалась на втором месте. Охранные компании, которых всё чаще нанимают владельцы магазинов, подтвердили газете «Handelsblatt» негативную тенденцию развития преступности в Трире. Руководитель одной из таких фирм сказал, что её оборот в последнее время увеличился на 30 процентов.

В первой десятке оказались города с населением более 500 000 жителей – Лейпциг, Ганновер, Франкфурт, Бремен, Кёльн и Гамбург. К ним добавились Заарбрюккен и Галле.

И наоборот, особенно мирным городом является Фюрт. В 2016 году здесь было зарегистрировано всего 4 820 преступлений. За ним со значительным отрывом следуют Эрланген и Ройтлинген.

криминал, преступность, Трир