Меркель отправит вместо себя министра экономики на саммит Шелкового пути

27.04.2017 09:47 · 0 комментариев

Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И заявила, что из-за рабочего графика не сможет принять участие в форуме «Один пояс – один путь» в Пекине и направит на него министра экономики и энергетики, говорится в сообщении МИД КНР.

Встреча Меркель и Ван И состоялась во вторник в Берлине в рамках третьего китайско-германского статического диалога по внешней политике и безопасности.

В Пекине 14-15 мая пройдет форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии «Один пояс – один путь».

«Я поддерживаю предложенную председателем КНР идею «Одного пояса – одного пути», из-за внутреннего графика я направлю министра экономики и энергетики для участия в форуме «Один пояс – один путь» и желаю успешного его проведения», – приводятся слова Меркель на сайте МИД КНР.

Ван И в свою очередь приветствовал участие германской стороны в саммите.

Участие в предстоящем форуме подтвердили президенты и премьеры 28 государств.

Ранее глава МИД Китая Ван И призвал не политизировать отсутствие среди участников форума лидеров некоторых западных стран. Китайский министр отмечал, что такие страны, как Германия, Франция, желают принять участие в форуме, однако из-за важных выборов в этих странах во время форума их лидеры не смогут приехать.

kareliyanews.ru

«Один пояс – один путь», Пекин, форум