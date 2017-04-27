Женщины выполняют больше неоплачиваемой работы

27.04.2017 09:45 · 0 комментариев

Большая часть неоплачиваемой работы по дому, уходу за детьми и членами семьи по-прежнему выполняется в Германии женщинами. Это подтверждается исследованием, согласно которому женщины тратят на неоплачиваемую домашнюю работу на 60 процентов больше времени, чем мужчины. О результатах исследования Института экономических и социальных исследований (Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI)) Фонда Ханса Бёклера (Hans-Böckler-Stiftung) сообщает медиа-группа Funke.

Женщины в возрасте от 18 до 64 лет тратят на заботу о членах семьи в два раза больше времени, чем мужчины. Существуют значительные различия также среди работающих женщин и мужчин в парах с детьми. Здесь женщины в основном заняты неполный рабочий день, и на их плечах лежит большая часть работы по дому и уходу.

Хотя разница в общем количестве рабочих часов в неделю, включая выходные, между мужчинами (7 часов 40 минут в день) и женщинами (7 часов 44 минуты в день) несущественна, но работа мужчин с полной занятостью оплачивается на 73 процента от их общего рабочего времени, а женщинам с неполным рабочим днём оплачивается только 43 процента. И даже когда оба работают полный рабочий день, женщина в среднем выполняет работу по дому в течение трёх часов, а мужчина – только двух. Исследование основано на основе данных более чем 10 000 человек, полученных Федеральным статистическим ведомством за 2012/2013 гг.

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