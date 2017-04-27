Разочарованные пациенты: только 1,4 миллиона человек получили выгоду от доплат за очки

27.04.2017 09:43 · 0 комментариев

Больничные кассы должны теперь выплачивать больше денег в качестве помощи людям, имеющим проблемы со зрением. Это предусмотрено Законом об увеличении обеспечения лечебных и вспомогательных средств (Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung (HHVG)), который вступил в силу 11 апреля 2017 г. Но многие детали до сих пор являются неясными – не только для пациентов, но также и для специалистов, как говорит Немецкий союз слепых и слабовидящих (der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV)).

Ясно одно: не все люди с проблемами со зрением могут рассчитывать на пользу от нового закона. Только около 1,4 миллиона граждан, которые страдают сильной близорукостью и дальнозоркостью более 6 диоптрий, астигматизмом более 4 диоптрий или двусторонней слепотой 1-го уровня, получают доплаты для коррекции зрения. При меньшем количестве диоптрий, однако, нет никаких доплат: в Германии почти 40 миллионов людей, пользующихся очками и контактными линзами, должны по-прежнему платить самостоятельно. Вернуть деньги они могут в основном через налоговую декларацию.

Многим, кто с трудом справляется без посторонней помощи в повседневной жизни, расширение денежного финансирования больничными кассами принесло облегчение – особенно получателям пособий и пенсионерам с небольшой пенсией. Но большинство, которое нуждается в корректировке в диапазоне от одной до трёх диоптрий, к сожалению, ничего не получит от изменения закона.

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