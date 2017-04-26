«Айнтрахт» стал первым финалистом Кубка Германии

26.04.2017 09:16   ·   0 комментариев

© oneinchpunch - Fotolia.com

© oneinchpunch — Fotolia.com

Франкфуртский «» вышел в финал Кубка Германии, обыграв на выезде «Боруссию» Менхенгладбах (1:1, 7:6 – по пен.). Основное время матча завершилось со счетом 1:1. У гостей забил Талеб Тавата. В составе «жеребят» отличился Йонас Хоффман, сообщается на сайте xsport.ua.

Два экстра-тайма по 15 минут также не выявили сильнейшего и все перешло к серии пенальти, в которой удачливее оказались игроки «Айнтрахта». Героем встречи стал финский голкипер «орлов» Лукаш Градецки, на счету которого два отраженных пенальти в серии одиннадцатиметровых и еще несколько хороших сейвов непосредственно во время поединка.

Таким образом, франкфуртский клуб вышел в финал Кубка Германии впервые с 2006 года. Тогда они уступили мюнхенской «Баварии» со счетом 0:1. Последним же трофеем для «Айнтрахта» является Кубок страны, завоеванный в 1988 году.

В среду, 26 апреля состоится второй полуфинальный матч – в Мюнхене, на «Альянц Арене» сразятся «Бавария» и «» Дортмунд.

Финал состоится в Берлине на «Олимпиаштадион» 27 мая.

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