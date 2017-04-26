В Германии начался демонтаж первой АЭС, закрытой после аварии на Фукусиме

26.04.2017 09:14 · 0 комментариев

Оператор АЭС EnBW в Германии официально объявил о начале работ по демонтажу 1-го энергоблока АЭС «Некарвестхайм». Также компания получила разрешение на вывод из эксплуатации и демонтаж 1-го энергоблока АЭС «Филипсбург».

Разрешение на вывод из эксплуатации и демонтаж первого блока АЭС «Филипсбург» компания EnBW получила в середине апреля 2017. Разрешение выдано министерством охраны окружающей среды федеральной земли Баден-Вюртемберг (ФРГ), где находится АЭС.

Тем временем уже официально объявлено о начале работ по демонтажу первого блока АЭС «Некарвестхайм».

EnBW в мае 2013 года обратилась к государственным органам с разрешением на вывод из эксплуатации и демонтаж первых блоков АЭС «Филипсбург» и «Некарвестхайм». Эти блоки попали в список из восьми наиболее старых энергоблоков АЭС, подлежащих окончательному закрытию, согласно распоряжению правительства, изданному после аварии на АЭС «Фукусима-1» в марте 2011.

В феврале 2016 компания-оператор получила разрешительные документы на строительство инфраструктуры по выводу из эксплуатации, включая ремонтный цех и пункты промежуточного хранения радиоактивных отходов.

Разрешение на демонтаж первого блока АЭС «Филипсбург» было издано после того, как в феврале 2016 года блок был полностью освобождён от ОЯТ. Работы по демонтажу АЭС «Филипсбург» начнутся уже в мае этого года. Первым делом приступят к демонтажу внешних элементов (насосов, трубопроводов и электротехнических установок), после чего начнутся работы по разбору оборудования турбинного зала.

Предполагается, что демонтаж реактора займёт 10-15 лет, после чего АЭС будет выведена из-под контроля регулирующих органов, т.е. будет иметь статус обычного промышленного предприятия.

В EnBW отметили, что энергоблок «Некарвестхайм-1» стал первым из восьми закрытых в 2011 году блоков, в отношении которого начались работы по выводу из эксплуатации.

Вторые блоки АЭС «Филипсбург» и «Некарвестхайм» продолжат эксплуатацию до конца 2019 и 2022 соответственно. После EnBW подаст в отношении них аналогичную заявку на разрешение демонтажа.

24news.com.ua

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