Иванка Трамп прибыла с визитом в Германию
26.04.2017 09:11 · 0 комментариев
Это был один из многих примечательных эпизодов памятного иннаугурационного визита Ангелы Меркель к президенту США Дональду Трампу в марте: на встрече с представителями промышленности 35-летняя дочь Трампа Иванка сидела рядом с канцлером, не выполняя никакой официальной функции. Сегодня обе женщины снова встретились в Берлине, но в новых условиях. «Первая дочь» («First Daughter») теперь официально является советником президента. На встрече «Women20 Summit» молодая предпринимательница по приглашению Меркель приняла участие в панельной дискуссии о расширении прав и возможностей женщин в бизнесе.
35-летняя Иванка уже давно стала лучшим послом своего отца. Американские наблюдатели считают настоящей первой леди именно её. С тех пор как она стал советником президента, Иванка Трамп официально вошла в узкий круг власти Белого дома. Её влияние на президента США является настолько большим, что недавно он совершил разворот в политике Сирии и отомстил ракетным обстрелом сирийской авиабазы за жестокое использование отравляющего газа против гражданских лиц. Иванка повлияла на это решение отца.
Тот факт, насколько влиятельной стала теперь Иванка Трамп, находит свое отражение также и в приглашении в Германию. В заседании во вторник, 25.04.2017, приняли участие королева Нидерландов Максима и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард. Но не только Иванка была рада приглашению, правительство Германии тоже. Американский дипломат считает, что это очень умный ход со стороны канцлера – пригласить Иванку Трамп. «Меркель хитрая, как лиса. Иванка является нетрадиционным доступом к президенту», сказал бывший посол США в Ираке Джеймс Джеффри американской газете «Politico».
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"Women20 Summit", визит, Иванка Трамп, Меркель
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