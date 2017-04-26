Иванка Трамп прибыла с визитом в Германию

26.04.2017 09:11 · 0 комментариев

Это был один из многих примечательных эпизодов памятного иннаугурационного визита Ангелы Меркель к президенту США Дональду Трампу в марте: на встрече с представителями промышленности 35-летняя дочь Трампа Иванка сидела рядом с канцлером, не выполняя никакой официальной функции. Сегодня обе женщины снова встретились в Берлине, но в новых условиях. «Первая дочь» («First Daughter») теперь официально является советником президента. На встрече «Women20 Summit» молодая предпринимательница по приглашению Меркель приняла участие в панельной дискуссии о расширении прав и возможностей женщин в бизнесе.

35-летняя Иванка уже давно стала лучшим послом своего отца. Американские наблюдатели считают настоящей первой леди именно её. С тех пор как она стал советником президента, Иванка Трамп официально вошла в узкий круг власти Белого дома. Её влияние на президента США является настолько большим, что недавно он совершил разворот в политике Сирии и отомстил ракетным обстрелом сирийской авиабазы ​​за жестокое использование отравляющего газа против гражданских лиц. Иванка повлияла на это решение отца.

Тот факт, насколько влиятельной стала теперь Иванка Трамп, находит свое отражение также и в приглашении в Германию. В заседании во вторник, 25.04.2017, приняли участие королева Нидерландов Максима и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард. Но не только Иванка была рада приглашению, правительство Германии тоже. Американский дипломат считает, что это очень умный ход со стороны канцлера – пригласить Иванку Трамп. «Меркель хитрая, как лиса. Иванка является нетрадиционным доступом к президенту», сказал бывший посол США в Ираке Джеймс Джеффри американской газете «Politico».

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