Нетаньяху отменил встречу с Габриэлем

26.04.2017 09:08   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.n-tv.de

Скриншот с сайта www.n-tv.de

Запланированная встреча министра иностранных дел Зигмара Габриеля (Sigmar Gabriel) с критиками правительства во время его иннаугурационного визита в вызвала напряженность в отношениях между двумя странами. Премьер-министр Израиля Биньямин (Benjamin Netanjahu) отменил встречу с министром иностранных дел. По данным частного канала Channel 2, поставил своего гостя из Германии перед выбором – встретиться либо с правозащитниками, либо с ним.

Габриэль отстаивал свою встречу с представителями четырех правозащитных организаций. «Это вполне обычно, что мы говорим во время зарубежных визитов с представителями гражданского общества. Мы делаем это на протяжении многих лет во многих странах», сказал Габриэль в передаче канала ZDF «Morgenmagazin». Отказ, однако, не стал для него «катастрофой»: «Это не меняет моё отношение к Израилю». Израильская газета «Haaretz» сообщила, что после своего решения Нетаньяху попытался позвонить Габриэлю, который отказался отвечать на телефонные звонки.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) собирается в период с 6 по 9 мая посетить Израиль и палестинские территории.

Теги: 

, ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Апрель 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Anzeige

Присоединяйся!