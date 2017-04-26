Нетаньяху отменил встречу с Габриэлем

26.04.2017 09:08 · 0 комментариев

Запланированная встреча министра иностранных дел Зигмара Габриеля (Sigmar Gabriel) с критиками правительства во время его иннаугурационного визита в Израиль вызвала напряженность в отношениях между двумя странами. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Benjamin Netanjahu) отменил встречу с министром иностранных дел. По данным частного канала Channel 2, Нетаньяху поставил своего гостя из Германии перед выбором – встретиться либо с правозащитниками, либо с ним.

Габриэль отстаивал свою встречу с представителями четырех правозащитных организаций. «Это вполне обычно, что мы говорим во время зарубежных визитов с представителями гражданского общества. Мы делаем это на протяжении многих лет во многих странах», сказал Габриэль в передаче канала ZDF «Morgenmagazin». Отказ, однако, не стал для него «катастрофой»: «Это не меняет моё отношение к Израилю». Израильская газета «Haaretz» сообщила, что после своего решения Нетаньяху попытался позвонить Габриэлю, который отказался отвечать на телефонные звонки.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) собирается в период с 6 по 9 мая посетить Израиль и палестинские территории.

Габриель, Израиль, Нетаньяху