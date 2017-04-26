Жители Германии женятся «неправильно»

26.04.2017 09:06 · 0 комментариев

Богатые женятся на богатых, а бедные на бедных: выбор супруга, согласно данным одного из исследований, является важной причиной неравенства доходов в Германии. Как сообщила газета «Bild», ссылаясь на доклад Научно-консультативного совета Федерального министерства финансов (Bundesfinanzministerium), для неравенства в распределении доходов среди немецких семей «большое значение имеют решения о женитьбе».

«Браки с лицами с подобным экономическим статусом приводят к большему неравенству доходов населения, как браки между лицами с различными экономическими статусами», пишут исследователи. Это означает, что, когда люди с низким уровнем дохода женятся на партнёрах тоже с низким уровнем дохода, они остаются бедными.

Для уменьшения неравенства эксперты министра финансов Вольфганга Шойбле (Wolfgang Schäuble) рекомендуют уделять больше внимания образованию. «Улучшения справедливости распределения можно достичь в основном за счет мер, повышающих образовательный успех обездоленных групп населения и стимулирующих, таким образом, равные возможности и социальную мобильность», говорится в докладе. Рекомендуются ранее дошкольное образование, особенно в группах населения с наиболее неблагоприятной ситуацией, более продолжительное совместное обучение, прозрачность систем образования, а также сокращение отсева учащихся.

бедность, богатство, доходы, женитьба, неравенство, семья