Беженцы не спасают Германию от сокращения населения

25.04.2017 09:56   ·   0 комментариев

© adisa - Fotolia.com

© adisa — Fotolia.com

Германия, несмотря на приток 1,2 млн. беженцев за последние два года, теряет . Ожидается, что к 2030 году стране не будет хватать от 5 млн. до 7 млн. рабочих.

В ООН прогнозируют, что два из пяти немцев будут старше 60 лет к 2050 году, сообщил собкор Радио Голос Балтии. Все население крупнейшей экономики Европы сократится до 75 млн. с нынешних 82 млн. человек.

С 1970-х годов немцев больше умирает, чем рождается. В ФРГ уровень рождаемости ниже, чем в Великобритании и во Франции.

rainbow-news.ru

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