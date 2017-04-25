Трамп и Меркель обсудили ситуации в Украине и в Сирии

25.04.2017 09:51 · 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В процессе конференции лидеры 2-х стран обсудили пути урегулирования вооружённых конфликтов в Сирии и в Украине, а кроме этого ядерную проблему КНДР.

Pr-служба американского лидера уведомила, в частности, что Трамп на 100% поддерживает разрешение конфликта в Донбассе путем имплиментации так называемых минских договоров.

«Кроме Украины, лидеры 2-х стран обсудили ситуацию в Сирии, конфликт в Йемене и возникшую не так давно угрозу со стороны КНДР», — докладывают в источнике, ссылаясь на Белый дом.

Кроме того, стороны сообщили о необходимости проведения переговоров по мирному урегулированию конфликта в Украине.

gursesintour.com

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