Трагическая гибель на Рюгене: 21-летняя девушка сорвалась с меловой скалы

25.04.2017 09:42   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Insel Rügen, YouTube

Видеокадр пользователя Insel Rügen, YouTube

На балтийском острове (Rügen) туристка из Гамбурга упала с меловой скалы и разбилась насмерть. Как сообщила полиция, в субботу, 22.04.2017, 21-летняя женщина совершала с мужем прогулку в Национальном парке Ясмунд (Jasmund). На крутом краю скалы она споткнулась, потеряла равновесие и упала со скалы вниз на глубину около 60 метров.

Как сообщила газета «Ostsee-Zeitung«, прохожие пытались реанимировать молодую женщину. Тем не менее, врач скорой помощи смог только констатировать ее . Полиция считает случившееся трагическим несчастным случаем.

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