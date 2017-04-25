Трагическая гибель на Рюгене: 21-летняя девушка сорвалась с меловой скалы

25.04.2017 09:42 · 0 комментариев

На балтийском острове Рюген (Rügen) туристка из Гамбурга упала с меловой скалы и разбилась насмерть. Как сообщила полиция, в субботу, 22.04.2017, 21-летняя женщина совершала с мужем прогулку в Национальном парке Ясмунд (Jasmund). На крутом краю скалы она споткнулась, потеряла равновесие и упала со скалы вниз на глубину около 60 метров.

Как сообщила газета «Ostsee-Zeitung«, прохожие пытались реанимировать молодую женщину. Тем не менее, врач скорой помощи смог только констатировать ее смерть. Полиция считает случившееся трагическим несчастным случаем.

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