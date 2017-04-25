Женщина в течение 33 лет получала пенсию умершего отца

25.04.2017 09:38 · 0 комментариев

Попытка женщины из Нордхайде (Nordheide) сохранить 166 000 евро переплаченной пенсии умершего отца, смерть которого скрывалась в течение 33 лет, потерпела неудачу.

В понедельник, 24.04.2017, было опубликовано решение земельного суда по социальным вопросам Нижней Саксонии и Бремена, который постановил, что дочь, имеющая генеральную доверенность, несет ответственность за закрытие пенсионного счета отца и должна вернуть деньги.

После несчастного случая на строительной площадке в 1962 году отец получал в связи с травмой пенсию, которая поступала на почтовый накопительный счет матери. Так как ни мать, ни дочь не сообщили в страховое агентство о смерти отца в 1975 году, ежемесячная пенсия 510 евро продолжала поступать до 2009 года, когда дочь подала доверенность по причине того, что теперь ее мать нуждается в уходе.

Так как огромная сумма денег находилась нетронутой на счете, страховая компания вернула в течение последних четырех лет около 25 000 евро обратным переводом денег. Однако, позже, когда она собиралась вернуть оставшиеся переплаченные 141 000 евро, банк заявил, что дочь перевела 129 000 евро на счет в другом банке. Но это действие ей не помогло, и по решению суда в Целле (Celle), женщина, которая теперь располагает деньгами матери, должна все вернуть.

деньги, обман, пенсия