У жителей Германии отпускное настроение

25.04.2017 09:36 · 0 комментариев

Жители Германии настраиваются на отпуск. Если весной 2016 г. многие отпускники долго откладывали бронирование из-за терактов в Париже, Стамбуле и Брюсселе, то сейчас туристическая компания Tui und Co. отмечает повышение спроса на отпускные поездки. Бронирование поездок на лето в настоящее время в целом на десять процентов превышает показатели прошлого года. Также транснациональный концерн Tui und DER Touristik сообщает о том, что спрос растет.

По оценкам исследователей GfK, есть шанс, что нынешний летний сезон пройдет лучше, чем предыдущий. Включительно по март оборот классических бюро путешествий относительно поездок в лучшие недели года в общей сложности на пять процентов выше, чем в прошлом году. В конце марта уже было забронировано 64 процента поездок на лето по сравнению в целом с прошлым годом. Однако, бронирование на важные недели, особенно горящих поездок, еще предстоит. Важнейшим месяцем для бронирования является июль, так как тогда принимают решение те, кто решает в последнюю минуту.

Достигнет ли отрасль показателей рекордного 2015 года, пока неясно. Популярностью в этом сезоне пользуется Греция, бронирование поездок туда отмечается в бюро путешествий двузначным ростом. Еще в прошлом году это страна получила выгоду от того, что многие отпускники после терактов и политических волнений избегали поездок в Турцию. И сейчас отпускники также воздерживаются от бронирования поездок в страну на Босфоре. По данным операторов, популярностью пользуется также отпуск на родине. В прошлом году отдых в Германии, доля которого на туристическом рынке составила 30 процентов, был самым популярным среди граждан Германии для поездок длительностью минимум пять дней.

летний сезон, отдых, отпуск, туризм