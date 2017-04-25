Почему в Германии стало больше бездомных?

25.04.2017 09:34 · 0 комментариев

Все больше людей в Германии живут на улице: по данным Федерального общества помощи людям без жилья (Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe (BAG W)), количество бездомных только за период между 2012 и 2014 гг. увеличилось на 50 процентов. Ожидается, что цифры за 2016 г. будут еще выше. В целом, по оценкам BAG W, в настоящее время в Германии 335 000 людей без жилья, но по-настоящему бездомными из них являются примерно десять процентов. Это означает, что они действительно живут на улице, а не только просто не имеют жилья и поэтому вынуждены искать приюта у родителей или друзей.

Каковы же причины бездомности? Конечно, у каждого бездомного своя история. Но есть определенные факторы, которые часто играют важную роль. Существенным является дефицит жилья: часто это люди, у которых есть долги за аренду жилья, которые вынужденно меняют место проживания или расстаются с партнером. Среди них также бывшие заключенные, дети, которых выгнали родители, и люди, у которых не сложились отношения с соседями. Одной из причин является также ситуация на немецком рынке жилья: квартир для людей с низким уровнем доходов становится все меньше. Арендная плата в Германии значительно возросла, в то время как количество социальных квартир уменьшилось с 1,7 до 1,3 миллионов.

Люди из Польши, Румынии или Болгарии приезжают в Германию с надеждой на хорошую работу. Эти надежды не всегда оправдываются, так как конкуренция в секторе низких зарплат высока. А у тех, кто приезжает сюда из-за границы, часто нет социальных связей, которые помогли бы с проживанием. Люди из других стран ЕС часто не имеют права на ночевку в приюте, так как предложения приютов для мигрантов из стран ЕС часто связаны с получением ими социальных выплат.

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