Ванка хочет ограничить долю мигрантов в классах

24.04.2017 09:22 · 0 комментариев

Министр образования Йоганна Ванка (Johanna Wanka) высказалась на тему интеграции в школе. Она выступила в пользу ограничения доли мигрантов в классах. Целью заявления является успешная интеграция. «Я против строгой квоты, поскольку региональные различия велики», сказала Ванка изданию «Focus». «Но очевидно, что доля детей с иммигрантским фоном и без него должна быть сбалансированной, насколько это возможно».

Основное внимание Ванка уделила знанию языка. Не должно быть классов, в которых высокая доля иммигрантов приводит к тому, «что ученики говорят друг с другом в основном на своем родном языке, и тем самым интеграция усложняется», с таким призывом министр обратилась к федеральным землям.

Кроме того, Ванка призвала родителей в семьях мигрантов также больше говорить дома на немецком, «63 процента четырех- и пятилетних детей из числа иммигрантов говорят дома не по-немецки». Эта проблема «может повлиять на успеваемость по всем предметам и, таким образом, на шансы для участия в интеграции», сказала она.

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