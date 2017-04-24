В Кельне горят шины и машина

24.04.2017 09:19 · 0 комментариев

Тысячи демонстрантов вышли в Кельне на улицы из-за партийного съезда «Альтернативы для Германии». Левые автономные, антифашисты, в частности, последователи насильственного «Черного блока» («Schwarzer Block») объявили, что они хотят в любом случае предотвратить доступ к съезду партии. Они угрожали «огнем вместо конфетти». Более 4 000 полицейских с десятками бронетранспортеров, водометами, лошадьми и собаками находились в субботу, 22.04.2017, в Старом городе Кельна. Однако эскалации не произошло, кроме небольших исключений.

В округе Дойц (Deutz) горели шины, а позже и автомобиль. В другом месте зажигали пиротехнику. Возле музея шоколада в южной стороне городе на улице собрались несколько десятков демонстрантов. К ним приблизился полицейский водомет. Все выглядело так, как если бы ситуация ухудшилась, но чуть позже машина отъехала.

В общей сложности в субботу днем, 22.04.2017, двое полицейских были легко ранены. Хулиган, который набросился с деревянной планкой на одного из депутатов и полицейского, арестован. Ожидания организаторов зарегистрированных мирных демонстраций не оправдались: пришли чуть более 10 000 вместо ожидаемых 50 000 участников.

демонстрация, Кёльн