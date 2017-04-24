МВФ прогнозирует инфляцию в Германии

24.04.2017 09:17 · 0 комментариев

По прогнозам МВФ, в ближайшем будущем как в Германии, так и в ЕС инфляция будет повышаться шаг за шагом. Это может облегчить отход Европейского центрального банка (Europäische Zentralbank) от политики низкой процентной ставки. Как сообщили из кругов МВФ, эксперты прогнозируют для Германии на ближайшие годы умеренные темпы роста в среднем от полутора до трех четвертей процента в год.

«Пожалуй, самая интересная часть нашего обзора состоит в том, что происходит с инфляцией в Германии», сказал представитель фонда, который отказался назвать свое имя. Базовая инфляция, которая затеняет временные ценовые перекосы благодаря ценам на энергоносители, будет медленно и последовательно расти. Это, в свою очередь, будет стимулировать инфляцию в еврозоне, что в связи с прежними опасениями ущербов из-за дефляции, оценивается положительно.

За этим ростом инфляции МВФ видит, в частности, благоприятную ситуацию на рынке труда в Германии, которая в условиях нехватки персонала должна позволить зарплатам расти быстрее. В настоящее время базовая инфляция в Германии чуть выше одного процента, а в еврозоне – чуть ниже. Через нескольких недель МВФ опубликует свой очередной ежегодный специальный доклад об экономическом развитии в Германии. В своем последнем прогнозе развития мировой экономики МВФ предсказал рост немецкой экономики в этом году на 1,6 процента, а в следующем – на 1,5 процента.

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