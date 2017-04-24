Несмотря на предупреждение, полиция поймала десятки тысяч нарушителей скоростного режима

24.04.2017 09:15 · 0 комментариев

Несмотря на предупреждение, полиция получила многие снимки нарушителей. В ходе масштабной операции в нескольких федеральных землях были установлены десятки тысяч нарушителей скоростного режима. В Гессене их было около 10 000, в Баварии — примерно 9 000, а в Бранденбурге — 7 000. Также в Саксонии, Тюрингии, Рейнланд-Пфальце и в Заарланде, как сообщили в четверг, 20.04.2017, министерства внутренних дел и полицейские ведомства, камеры зафиксировали тысячи нарушений.

Особенно отличился 29-летний нарушитель в Заарланде: он проехал со скоростью 172 километра в час вместо разрешенных 80 возле стройки на автомагистрали в Заарпфальц-Крайс (Saarpfalz-Kreis), кроме того, без водительского удостоверения, и в состоянии наркотического опьянения. Такое же значительное превышение скорости наблюдалось и в Лейпциге: там у одного из водителей вместо разрешенных 50 километров в час зафиксировано 140.

В сравнении между федеральными землями квота нарушителей скоростного режима была в этом году особенно высокой в Саксонии и Гессене: 5,3 процента тех, относительно которых проводился контроль, ехали быстрее, чем это разрешено. В Тюрингии нарушителей менее двух процентов, а в Баварии их количество по-прежнему составляет 3,8 процентов. Кроме нарушений скорости, полицейские поймали также водителей, которые не пристегивались ремнем, разговаривали по мобильному телефону или находились в состоянии наркотического опьянения.

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