Каждый шестой школьник является жертвой моббинга

24.04.2017 09:13   ·   0 комментариев

© alexsokolov - Fotolia.com

© alexsokolov — Fotolia.com

По данным последнего исследования PISA, каждый шестой 15-летний школьник в Германии регулярно становится в своей школе жертвой моббинга, иногда даже массового. В среднем во всех странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития (OECD)) практически каждый пятый (18,7 процентов) неоднократно на протяжении месяца подвергается физическому или психологическому воздействию со стороны соучеников. Это следует из доклада по вопросу хорошего самоощущения молодежи во всем мире.

«Для некоторых становится настоящим мучением», пишут авторы исследования PISA. Согласно полученным результатам, 2,3 процента респондентов указали, что в школе их толкают и бьют. В общей сложности, как указано в докладе OECD, мальчики становятся жертвами моббинга чаще, чем девочки. Однако школьницы сильнее подвержены игнорированию и неприятным слухам.

Вместе с тем, большинство молодых людей чувствует себя в своей школе хорошо. Три четверти респондентов указали, что они ощущают свою принадлежность к школе. Этот показатель в Германии немного выше среднего уровня среди стран OECD, где он составляет 73 процента. В рамках исследования PISA в прошлые года много раз проверялся уровень учебных достижений 15-летних школьников. Впервые в поле зрения исследователей оказались удовлетворенность и хорошее самоощущение школьников, а также вопрос их взаимосвязи с успеваемостью.

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