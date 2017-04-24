Ситуация с мусором в немецких городах становится все хуже

24.04.2017 09:12 · 0 комментариев

Повсюду мусорные контейнеры, контейнеры для бутылок и корзины для бумаги. Тем не менее, немецкие парки и пешеходные зоны задыхаются от грязи. Почему так происходит? Что приводит к тому, чтобы люди просто оставляли после себя мусор? Трудно сказать. Представитель города Мангейма считает, что причина в низком уровне сознательности. По данным различных исследований ученых университета имени Гумбольдта в Берлине, те, кто выбрасывает мусор, оправдывает свое поведение ленью, привычкой, небрежностью, уже имеющимся загрязнением, при этом со словами: «Там было немного мусора». Популярным является также объяснение: «Все так делают!».

Тех, кто мусорит, ловят редко. В прошлом году в Ульме за это были оштрафованы только 29 человек. В зависимости от города выброшенный окурок или обертка могут стоить от 25 до 30 евро; за жевательную резинку в Мангейме придется заплатить 100 евро. Однако нарушителей нужно действительно поймать с поличным, а сделать это, как правило, трудно.

Кроме «мелкого мусора» проблемы городам доставляют и так называемые дикие свалки. В Мангейме с начала лета работает мобильная группа, которая занимается нелегальным мусором. Для его уборки обычные уборщики мусора в последнее время были вынуждены ежегодно тратить больше, чем 10 000 дополнительных часов работы в год. Также Тюбингену, Карлсруэ и Фрейбургу знакомы такие проблемы. В прошлом году было зарегистрировано почти 270 нелегальных свалок мусора, например, в лесу, на лесных опушках или дорожках.

контейнеры для мусора, мусор, свалка