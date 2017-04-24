Три немецких города вошли в список популярных для проживания у молодежи до 30 лет

24.04.2017 09:11 · 0 комментариев

Молодых людей в возрасте до 30 лет привлекают большие города. Портал Nestpick определил, какие города являются наиболее популярными у этой целевой группы. Удивительно, что в первой десятке оказалось три немецких города.

Первое место занимает Амстердам. За ним следуют Берлин и Мюнхен. На восьмом месте находится третий немецкий город – Кельн. Ванкувер на десятом месте является единственным не европейским городом в первой десятке.

Города оценивались по различным критериям. Они включают в себя также стоимость жизни, транспортные условия и возможности работы.

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