Туристка из Германии ранена во время теракта в Париже

22.04.2017 10:45 · 0 комментариев

Во время теракта на Елисейских полях (Champs-Elysées) была ранена также одна немка. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел в Берлине. Как стало известно из полицейских источников, женщина получила вечером в четверг, 20.04.2017, легкое пулевое ранение в ногу. Кем был стрелок, однако, до сих пор неясно.

Пресс-секретарь сказал, что женщина находилась на месте преступления случайно. Ее состояние в настоящее время остается стабильным. Хотя она и получила неопасное для жизни ранение, однако, травмы оказались тяжелыми.

Незадолго до президентских выборов во Франции, которые пройдут в воскресенье, 23.04.2017, по сообщениям СМИ, 39-летний мужчина в четверг вечером, 20.04.2017, на бульваре в самом центре французской столицы начал стрельбу из автоматического оружия по припаркованному полицейскому фургону. При этом один полицейский погиб. По данным французских властей, кроме немки, были ранены еще два полицейских. Полицейские застрелили нападавшего.

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