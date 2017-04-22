В гамбургском отеле скорпион ужалил женщину

22.04.2017 10:44 · 0 комментариев

В одном из гамбургских отелей женщину ужалил очень ядовитый скорпион. Как сообщает гамбургская пожарная охрана, когда она собиралась обуться, то почувствовала колющую боль. Встряхнув туфлю, она увидела скорпиона.

Женщина поставила над скорпионом стакан, так что он не смог убежать. Санитары и врач скорой помощи немедленно дали женщине антиаллергические препараты. На машине скорой помощи они доставили ее в близлежащую больницу.

Откуда взялся скорпион и как он попал в туфлю, пока совершенно неясно. Десятисантиметровое животное является, очевидно, песчаным скорпионом, который встречается в Северной и Центральной Америке, и укус которого – в зависимости от количества яда – может даже закончиться летальным исходом.

Гамбург, отель, скорпион