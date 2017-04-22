В гамбургском отеле скорпион ужалил женщину

22.04.2017 10:44   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя  Paradise for SPIDERS, YouTube

Видеокадр пользователя  Paradise for SPIDERS, YouTube

В одном из гамбургских отелей женщину ужалил очень ядовитый . Как сообщает гамбургская пожарная охрана, когда она собиралась обуться, то почувствовала колющую боль. Встряхнув туфлю, она увидела скорпиона.

Женщина поставила над скорпионом стакан, так что он не смог убежать. Санитары и врач скорой помощи немедленно дали женщине антиаллергические препараты. На машине скорой помощи они доставили ее в близлежащую больницу.

Откуда взялся скорпион и как он попал в туфлю, пока совершенно неясно. Десятисантиметровое животное является, очевидно, песчаным скорпионом, который встречается в Северной и Центральной Америке, и укус которого – в зависимости от количества яда – может даже закончиться летальным исходом.

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